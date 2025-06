Il pannello per la presentazione del libro su Joe Petrosino realizzato dal maieratano Roberto Cilento

Immergetevi in un viaggio tra storia e famiglia con la presentazione del libro dedicato a Joe Petrosino, il celebre poliziotto italo-americano. Realizzato con passione dall’artista Roberto Cilento, il pannello commemorativo si trasforma in un simbolo di orgoglio e memoria. Mentre Pino Cinquegrana evoca il legame affettivo, questa mostra diventa un’occasione speciale per riscoprire radici profonde e valori condivisi. Un omaggio che unisce passato e presente, celebrando l’eredità di una famiglia e di un’icona nazionale.

“Questi sono i miei cugini, con al centro Nino Melito Petrosino, pronipote del celebre poliziotto italo-americano Joe Petrosino”. Con queste parole l’antropologo di Maierato, Pino Cinquegrana, ha voluto celebrare un momento di grande valore simbolico e familiare. La dichiarazione accompagna una foto di gruppo davanti a un pannello commemorativo realizzato da Roberto, cugino dello stesso Cinquegrana, in occasione della presentazione di un volume dedicato a Joe Petrosino. Il pannello, testimonianza del legame storico e affettivo tra le due famiglie, è oggi esposto in modo permanente al museo dedicato a Petrosino a New York. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il pannello per la presentazione del libro su Joe Petrosino realizzato dal maieratano Roberto Cilento

