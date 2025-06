Il nuovo volto di Japigia il patrimonio dei Testimoni di Geova a Bari il ' viaggio' della plastica | la settimana di Dossier

quartiere Japigia si rivela una fucina di trasformazioni, tra innovazioni urbanistiche e valorizzazione del patrimonio locale. Testimoni di Geova a Bari, un viaggio tra tradizione e rinnovamento, si intreccia con le sfide della plastica e le iniziative sostenibili. In questa settimana di Dossier, scopriamo come questo quartiere sta evolvendosi, conservando la sua identità pur abbracciando il futuro. Un esempio di come Bari si stia ridisegnando passo dopo passo, tra passato e presente.

Come si sta trasformando il quartiere Japigia negli ultimi anni? Questa settimana, con Dossier, continuiamo a raccontare come sta cambiando Bari. Dopo aver analizzato cantieri e progetti che riguardano il centro cittadino, la zona a ridosso della stazione, ma anche la costa nord della città, il. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il nuovo volto di Japigia, il patrimonio dei Testimoni di Geova a Bari, il 'viaggio' della plastica: la settimana di Dossier

