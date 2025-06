Il nuovo Arengario di Monza verrà presto svelato ecco quando sarà pronto

Il futuro di Monza si impreziosisce con il nuovo Arengario, un progetto che promette di valorizzare il cuore storico della città e migliorare l'accessibilità per tutti. A quasi un anno dall’ispirato sopralluogo di Stefano Boeri, i cittadini attendono con trepidazione la presentazione ufficiale. Il momento è alle porte: lo studio dell’archistar svelerà i dettagli del restyling senza barriere architettoniche, segnando un importante passo avanti per la città. La sua realizzazione promette di essere un evento da non perdere.

A quasi un anno dall'"ingaggio" e dal sopralluogo tra pochi giorni lo studio dell'archistar Stefano Boeri presenterà al Comune di Monza i progetti del "nuovo" Arengario senza le barriere architettoniche. Lo ha annunciato l'assessore Marco Lamperti venerdì mattina durante la conferenza stampa.

