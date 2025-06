Il Napoli Club Ferrara festeggia lo scudetto | all' appuntamento anche Ruben Buriani

Il Napoli Club Ferrara si prepara a vivere una serata indimenticabile, celebrando il quarto scudetto degli azzurri sotto la guida di Antonio Conte. Venerdì 13 giugno, al ristorante 'Al Giardino' da Mattia, si svolgerà una festa ricca di entusiasmo, con la presenza speciale di Ruben Buriani e oltre un centinaio di tifosi pronti a condividere gioie e passione. Un'occasione unica per onorare questa straordinaria conquista e rafforzare il legame tra i supporter partenopei.

Il Napoli Club Ferrara celebra il quarto scudetto vinto dagli azzurri, allenati da Antonio Conte. Nella sera di venerdì 13 giugno, al ristorante 'Al Giardino' da Mattia in via Ponchielli 7, già location di altri eventi, si terrà una grande festa cui finora hanno aderito oltre un centinaio di.

In questa notizia si parla di: Napoli Club Ferrara Scudetto

