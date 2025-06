Il museo archeologico di Sarsina cambia volto

Il Museo archeologico nazionale di Sarsina si appresta a una straordinaria trasformazione, simbolo di un rinnovamento che mira a valorizzare il suo patrimonio e offrire ai visitatori un’esperienza ancora più coinvolgente. Con oltre 15 milioni di euro investiti nell’intera rete dei Musei Nazionali dell’Emilia-Romagna, il museo svela un volto nuovo, pronto a stupire e a raccontare storie antiche in modo innovativo. Tra cantieri e innovazione, il futuro è già in arrivo: scopriamolo insieme.

Quest’anno le attività nei musei nazionali dell’Emilia-Romagna afferenti al nuovo istituto del Ministero della Cultura denominato ’ Musei Nazionali di Bologna-Direzione regionale Musei nazionali ’, possono riassumersi nell’immagine del cantiere o dei molti cantieri che ne stanno rinnovando l’aspetto e la fruibilità, grazie ad un investimento di oltre 15 milioni di euro. E fra questi vi è anche il il Museo archeologico nazionale di Sarsina, dove sono in corso interventi di miglioramento sismico su un’area coperta di 1.500 metri quadri: la necessaria chiusura del sito ha offerto l’occasione per ripensare completamente l’allestimento dei reperti presenti nel museo, a partire dal monumento funebre di Rufus fino ai meravigliosi mosaici che raccontano lo sviluppo dell’antica città romana di Sassina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il museo archeologico di Sarsina cambia volto

