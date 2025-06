il mondo al contrario vannacci lancia da viareggio il suo movimento alternativo

di creare un movimento che riunisca le voci alternative e critiche, senza scadere nella logica partitica. Vannacci, con il suo "Mondo al Contrario", si propone di scuotere il panorama politico e culturale italiano, offrendo una piattaforma diversa dai soliti schieramenti. Un progetto che mira a coinvolgere cittadini e intellettuali, favorendo un dibattito libero e plurale, senza piegarsi alle dinamiche tradizionali dei partiti.

Da un libro a un movimento politico-culturale che si appresta a irrompere da Viareggio sulla scena nazionale. Ma senza trasformarsi in un partito. E soprattutto senza che il suo ideatore, il generale Vannacci, manifesti l'intenzione di lasciare la Lega. "Secondo me le voci che avrei fatto un nuovo partito sono state messe in giro dalla Schlein e dalla sinistra sperando che io lo facessi, ma non è questa la mia finalità: la mia finalità è 'raddrizzarè' il mondo, e i partiti sono solo strumenti, lo strumento oggi c'è e si chiama Lega". Lo ha affermato il generale Roberto Vannacci, parlando a margine della prima assemblea nazionale del movimento 'Il mondo al contrario' organizzata ieri a Viareggio – città dove ha la residenza il generale Vannacci – all'hotel Esplanade.