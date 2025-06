Il momento d' oro del tennis | tutto il vantaggio che porta investire in questo sport

Il tennis sta vivendo il suo momento d’oro, diventando una vetrina irresistibile per grandi marchi come Haier, leader mondiale negli elettrodomestici. Con la recente sponsorizzazione al Roland Garros, il gruppo ha dimostrato come investire in questo sport offra vantaggi unici: visibilità globale, engagement e associazione a valori di eccellenza e tenacia. Scopri perché sempre più aziende scelgono il tennis come alleato strategico nel loro percorso di crescita e innovazione.

Chi segue il tennis vede ormai abitualmente un nome e un marchio: Haier, numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici. Al Roland Garros il gruppo ha spiegato perché ha scelto lo sport e in particolare pallina e racchetta per il suo percorso nell'universo delle sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il momento d'oro del tennis: tutto il vantaggio che porta investire in questo sport

In questa notizia si parla di: Sport Tennis Momento Tutto

Tennis, Internazionali Roma 2025 ?Sinner - De Jong (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2) - Lunedì emozionante al Foro Italico, con gli assi del tennis italiano in campo. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sfida l'olandese Jesper De Jong, mentre Matteo Berrettini affronta il norvegese Casper Ruud, numero 6 del seeding.

Non meritava di finire così: due set giocati in maniera fantastica, con la massima attenzione e concentrazione, sfoderando tutto il meglio del suo tennis contro il numero 2 del mondo. Grazie, Lorenzo. Una stagione su terra STREPITOSA. ? Partecipa alla discussione

COBOLLI VINCE AD AMBURGO Il tennista italiano batte in finale Andrey Rublev, numero 17 del mondo, in due set col punteggio di 6-2, 6-4 Un'altra bella vittoria per l'Italia del tennis #AtpAmburgo #Cobolli #Rublev #CorrieredelloSport Partecipa alla discussione

Sinner dopo la finale persa con Alcaraz al Roland Garros: «Ho dato tutto, ma stanotte non dormirò» - L'azzurro amaro dopo aver fallito i tre match point ed essersi arreso al quinto set: «Ma pochi mesi fa avrei firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario» ... corriere.it scrive

Nel tennis tutto ricomincia - Si vedeva tutto il suo amore per questo sport, quanto gli mancherà ... fortunati a poter continuare». Nel tennis tutto ricomincia, e dopo questo momento difficile Berrettini guarderà al ... Lo riporta esquire.com

Brivido Internazionali Il tennis dei big. Carraresi: "Uno sport in ottima salute" - Il tennis italiano con i successi degli azzurri sta vivendo un momento d’oro e molti giovani si stanno avvicinando ... Si legge su msn.com