Il Milan vuole inserire Kim nell’affare Leao al Bayern Gazzetta

Il Milan sembra essere protagonista di un vero e proprio rinnovamento estivo, con alcune mosse strategiche sul tavolo. Dopo aver già iniziato a sfoltire la rosa, i rossoneri potrebbero ora puntare a inserire Kim Min Jae nell’affare Leao con il Bayern Monaco, aprendo così uno scenario di mercato ricco di sorprese e opportunità. La domanda è: sarà questa la chiave per ridisegnare il futuro dei due club?

Il Milan si sta “liberando” di Theo e Leao. O almeno così pare. Gazzetta – che aveva già parlato dell’interesse arabo per il francese – ora si sbilancia sul Bayern Monaco alla ricerca dell’ennesimo esterno offensivo. Questa volta in ballo potrebbero esserci delle contropartite tra cui il ben noto Kim Min Jae, che in Italia col Napoli ha vinto uno scudetto da protagonista mentre in Bundesliga non ha mai rubato l’occhio. Il Bayern vuole Leao che in teoria ha una clausola di 175 milioni, ovviamente il Milan accetterebbe molto meno ma molto meno. Leao verso il Bayern, occhio a Kim che ha fatto benissimo in Italia (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Milan vuole inserire Kim nell’affare Leao al Bayern (Gazzetta)

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Milan Vuole Inserire Kim Nell Affare Leao Bayern Gazzetta

Sky Sport DE – Il Bayern Monaco piomba su Rafael Leao, è la prima scelta se salta Wirtz: la situazione - Dalla Germania arrivano voci di un forte interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao, considering him come prima scelta nel caso Wirtz dovesse lasciare il club.

Milan: Allegri vuole tenersi Leao ma il Bayern Monaco insiste - Il portoghese non è nella lista dei possibili partenti ma il club bavarese sarebbe pronto ad un'offerta importante. Lo riporta msn.com

Il Milan vuole inserire Kim nell’affare Leao al Bayern (Gazzetta) - Kim Min Jae potrebbe essere la contropartita per convincere il Milan a vendere Leao con un conguaglio economico da parte del Bayern. ilnapolista.it scrive

Milan, per Leao il Bayern fa sul serio: ecco la prima offerta. Allegri vuole Leoni e Xhaka - I tedeschi pronti a mettere sul piatto 50-60 milioni e uno tra Kim e Goretzka, i rossoneri puntano a portare fino a 90 la parte cash. Anche Theo e Maignan ... Si legge su repubblica.it

LEAO AL BAYERN CONTE VUOLE TOMORI ROMA FATTA PER LUCUMI #calciomercato #milan#napoli#asroma#seriea