Il Memoria Festival saluta e dà appuntamento al prossimo anno con il tema Ricordo e Storia

Il Memoria Festival, promosso e organizzato dal Consorzio del Festival della Memoria, da quest’anno ci invita a riflettere sul potere dei ricordi e sulla loro influenza sulla nostra identità. Per tre giorni abbiamo attraversato le Isole del sapere, esplorando discipline varie e affascinanti, dall’arte alla scienza, dalla filosofia al cinema. Ora, con entusiasmo, saluta e dà appuntamento al prossimo anno, promettendo nuove scoperte e incontri indimenticabili nel viaggio attraverso memoria e storia.

