il mediterraneo si impoverisce per colpa della pesca eccessiva o illegale e del cambiamento climatico e mentre le specie aliene come il granchio blu proliferano le esperte e le ecologiste indicano soluzioni anche pratiche per salvare l ecosistema degli oceani

Il Mediterraneo, crocevia di biodiversità e tradizioni, rischia di perdere il suo equilibrio a causa di pesca irresponsabile, cambiamenti climatici e specie invasive come il granchio blu. Mentre ecologisti e esperti propongono soluzioni pratiche e sostenibili, le forze dell’ordine intervengono anche contro il traffico illegale di tonno rosso, simbolo di un ecosistema fragile. È un richiamo a tutti noi: salvare il mare è una sfida che riguarda il nostro futuro.

P esca sostenibile e di pesca di frodo. Volanti delle forze dell’ordine a sirene spiegate, all’alba dello scorso 14 maggio, si sono lanciate all’inseguimento di due furgoni lungo la strada tra Portopalo di Capo Passero, paesino all’estremo Sud della Sicilia, e Siracusa. Un’operazione contro il traffico di droga oppure di armi? No. Il carico nel mirino consisteva in 16 esemplari di freschissimo tonno rosso, sequestrati (e poi devoluti in beneficenza) perché catturati dopo lo stop alla pesca accidentale, quindi non in regola con la normativa che assegna quote di pesca ben precise. Perché sarebbe meglio non esagerare con i bastoncini di pesce? X Un caso limite, ma che evidenzia la difficoltà di conciliare la pesca con la salute del mare e i ritardi nel promuovere e sostenere attività economiche che diano il tempo ai pesci di crescere e di riprodursi. 🔗 Leggi su Iodonna.it