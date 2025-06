Il maschio è demonizzato In Occidente si vogliono solamente figlie femmine

In un mondo in rapido cambiamento, l’attenzione si sposta dai tradizionali stereotipi di genere. Secondo l'«Economist», il desiderio di avere figli maschi si sta affievolendo, invertendo la preferenza storica per il fiocco azzurro. Questa tendenza, se da un lato può portare a nuove prospettive sociali, dall’altro rischia di creare squilibri profondi che potrebbero avere conseguenze imprevedibili per le future generazioni. Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva questo nuovo scenario.

Secondo l’«Economist», la tradizionale preferenza per il fiocco azzurro si è invertita Il settimanale britannico esulta, ma uno squilibrio in senso opposto farà molti danni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il maschio è demonizzato. In Occidente si vogliono solamente figlie femmine

In questa notizia si parla di: Maschio Demonizzato Occidente Vogliono

Putin contro l'Occidente "Sono come i nazisti, vogliono solo sterminarci" - «L'Occidente è a un passo dallo sterminio di chi non piace». Ma «nessuno è stato o sarà in grado di distruggere la Russia o di cancellarla dalle mappe geopolitiche». Messaggi nemmeno tanto ... Lo riporta ilgiornale.it