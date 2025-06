Il marchio storico ' Ac Pavia' torna in campo con l' Athletic Pavia

Il ritorno del marchio storico "AC Pavia" sotto la nuova bandiera dell'Athletic Pavia segna un momento epico nel calcio pavese. I tifosi, custodi di una tradizione secolare, hanno con entusiasmo concesso il loro simbolo alla squadra di Prima Categoria, sancendo un legame più forte che mai tra passato e futuro. Questa decisione rappresenta un gesto di grande valore e speranza, destinato a riscrivere le pagine più emozionanti della storia calcistica di Pavia.

I simboli nel calcio indicano identità, appartenenza e storia e perciò quanto successo a Pavia con la concessione da parte dei tifosi del marchio “ Ac Pavia “ all’ Athletic Pavia, club di Prima Categoria, è destinata ad essere clamorosa nell’ambiente. Dopo una stagione di assenza al “Fortunati“ dove il Pavia Calcio del presidente Nucera si è assicurato il ritorno in D, la parte più calda del tifo locale raccolta attorno alle insegne del gruppo ‘ Sioux ’ è pronta ora a seguire le sorti dell’ Athletic Pavia che potrà fregiarsi dello storico stemma sul petto delle proprie casacche che muteranno pure colori sociali, passando dal biancoverde al biancoazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il marchio storico 'Ac Pavia' torna in campo con l'Athletic Pavia

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Marchio Storico Ac Pavia Torna Campo Athletic Pavia

"Bentornato Ac Pavia". I tifosi portano il marchio al sindaco e alla vice - Bentornato Ac Pavia! I tifosi hanno riempito il piazzale davanti al municipio, portando il marchio e la passione che uniscono città e squadra.

Il marchio storico 'Ac Pavia' torna in campo con l'Athletic Pavia - I tifosi concedono il marchio 'Ac Pavia' all'Athletic Pavia, segnando una nuova era per il club di Prima Categoria. Secondo msn.com

"Bentornato Ac Pavia". I tifosi portano il marchio al sindaco e alla vice - "Bentornato Ac Pavia. Finché vivrò canterò forza Pavia". Si è tinto d’azzurro e granata ieri mattina il piazzale davanti ... Secondo msn.com

Sioux e Athletic in duecento in Comune a Pavia: «Facciamo rinascere la storica AC Pavia» - Il sindaco Lissia accoglie, ma non prende impegni precisi: «Ci sono procedure da rispettare, sogno il Fortunati pieno» ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Calcio, rinasce l'A.C. Pavia: il marchio storico concesso all'Athletic Pavia