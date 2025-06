Il mago dei costumi cala il sipario | L’alta sartoria sconfitta dal web

Dopo quattro decenni di successi e creatività, la storica “Bottega del Teatro” di Reggio Emilia si appresta a chiudere i battenti, vittima di un mondo in rapido cambiamento. La sfida tra alta sartoria e il potere del web si è rivelata troppo dura. Un capitolo importante della cultura locale si spegne, lasciando un vuoto difficile da colmare. La domanda ora è: quale sarà il futuro dell’artigianato tradizionale in un’epoca dominata dall’innovazione?

Reggio Emilia, 8 giugno 2025 – La ''Bottega del Teatro'' chiude il sipario. La storica attività di Reggio Emilia, che per oltre 40 anni ha fornito i costumi per opere e rappresentazioni e ha vestito intere generazioni in occasione di eventi e spettacoli, dirà stop nel giro di una decina di giorni. Nonostante l'incredibile passione, il proprietario, Marco Guion, ha dovuto arrendersi. Impossibile, contrastare la concorrenza della manodopera cinese e quella dei colossi dell' e-commerce. "Grazie per aver sostenuto un' attività che ha cercato di portare avanti la tradizione sartoriale di livello – si legge nel post social che chiude l'avventura – cercando al contempo di poter essere competitiva nei confronti dell'avanzare del pressappochismo sartoriale online.