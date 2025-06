Il livello dell’acqua si alza in 5 restano bloccati sull’isolotto nell’Oglio | dramma sfiorato a Villachiara

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un incubo a Villachiara, dove il livello dell’Oglio improvvisamente si è alzato, intrappolando una famiglia sull’isolotto e mettendo in serio pericolo la loro vita. La pronta intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come la tempestività sia fondamentale in situazioni di emergenza. Ecco cosa è successo e come si sono vissuti quei momenti di pura tensione.

Villachiara (Brescia) – Dramma sfiorato sulle acque dell'Oglio, al confine con la provincia di Cremona. Mamma, papà due figli e una terza ragazzina (amica dei più piccoli) devono la loro vita ai vigili del fuoco e alla loro tempestività. I fatti risalgono a ieri pomeriggio e come cornice hanno le acque del fiume Oglio nel territorio di Villachiara. L’incubo è iniziato mentre il quintetto prendeva il sole e diverse persone erano in acqua. A causare il pericolo è stato l’innalzamento del livello dell’acqua, che ha bloccato il gruppo su un isolotto che si trova quasi in mezzo al corso d’acqua, normalmente raggiungibile con facilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il livello dell’acqua si alza, in 5 restano bloccati sull’isolotto nell’Oglio: dramma sfiorato a Villachiara

