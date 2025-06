Il lago si ritira riaprono al traffico tutte le corsie del lungolago | l' appello alla prudenza per le moto

Il lago di Como si ritira e il lungolago si riapre al traffico, regalando a cittadini e turisti una vista più serena. Dopo giorni di disagi causati dall’esondazione, oggi la città torna alla normalità, ma l’appello alla prudenza per le moto resta fondamentale. Con il livello del Lario in graduale discesa, è il momento di godersi il panorama in sicurezza e riscoprire le bellezze di questa meravigliosa gemma lacustre.

A mezzogiorno di oggi, domenica 8 giugno, il Comune di Como ha disposto la riapertura completa del lungolago al traffico veicolare, dopo i disagi causati dall’esondazione degli ultimi giorni. Il livello del Lario continua a scendere ed è ora attestato a 120,3 cm, con un afflusso di 385 metri cubi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il lago si ritira, riaprono al traffico tutte le corsie del lungolago: l'appello alla prudenza per le moto

In questa notizia si parla di: Lungolago Traffico Lago Ritira

Lungolago di Como, riaperta al traffico la seconda corsia - È stato riaperto il lungolago di Como. Resta chiuso, invece, l'attraversamento pedonale in piazza Cavour. Tornano la ZTL e le ... espansionetv.it scrive

Lungolago Como, un altro passo verso il ritorno alla normalità: il lago in discesa e riaperta anche la seconda corsia - Condizioni meteo migliorate, acqua in calo. La Polizia locale apre anche la seconda corsia per migliorare la circolazione in tutta la zona. Gli altri provvedimenti adottati. Secondo ciaocomo.it

Como, lungolago riaperto regolarmente al traffico. Riaccesa la ZTL - Come annunciato nelle prime ore della mattinata, ora arriva la conferma: sul lungolago si torna alla normalità. Questo il comunicato della polizia locale: “A seguito di una valutazione odierna del qu ... Riporta comozero.it