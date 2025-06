Il lago si ritira riaprono al traffico due corsie del lungolago | l' appello alla prudenza per le moto

Il lago di Como si ritira, regalando sollievo e speranza: il lungolago riapre due corsie al traffico, offrendo un respiro alla città dopo giorni di preoccupazione. Il livello del Lario scende a 120,3 cm, segnando una significativa diminuzione. Tuttavia, l’appello alla prudenza resta d’obbligo, soprattutto per le moto, per garantire che il ritorno alla normalità avvenga in sicurezza. È un passo importante, ma la cautela continua a essere fondamentale.

A mezzogiorno di oggi, domenica 8 giugno, il Comune di Como ha disposto la riapertura completa di due corsie del lungolago al traffico veicolare, dopo i disagi causati dall’esondazione degli ultimi giorni. Il livello del Lario continua a scendere ed è ora attestato a 120,3 cm, con un afflusso di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il lago si ritira, riaprono al traffico due corsie del lungolago: l'appello alla prudenza per le moto

In questa notizia si parla di: Traffico Corsie Lungolago Lago

