Il grande organista Vincent Dubois apre la rassegna Laudate Dominum in Chordis et Organo

Il grande organista Vincent Dubois inaugura la rassegna "Laudate Dominum in chordis et organo", un emozionante viaggio musicale che coinvolgerà tutta la Regione Ecclesiastica Ligure dal 6 giugno al 12 luglio. Sette concerti straordinari, promossi dalla Conferenza Episcopale Ligure nell’ambito dell’Anno Giubilare, celebrano il patrimonio artistico e spirituale attraverso le note sacre dell’organo. Un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza della musica liturgica in un contesto di fede e cultura.

