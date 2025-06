Il giro di cocaina di padre e figlio Quattro arresti

Un'operazione dei carabinieri ha sgominato un inquietante giro di cocaina che coinvolgeva padre e figlio tra Cornaredo e Settimo Milanese. Uno spietato sistema di traffico, gestito con precisione e senza scrupoli, ha portato all’arresto di quattro persone e alla scoperta di un esteso mercato di droga all’ingrosso e al dettaglio. La vicenda mette in evidenza quanto sia difficile combattere le reti criminali che minacciano la nostra sicurezza quotidiana.

Il giro di spaccio tra Cornaredo e Settimo Milanese. Le partite di coca e hashish acquistate all'ingrosso e smerciate al dettaglio dai "cavallini" di strada. Un traffico ricostruito in più tranche dai carabinieri, che nei giorni scorsi hanno arrestato il trentasettenne Davide Silvano Carniti, il padre sessantaseienne Roberto, il trentenne marocchino Mohamed Amaoui e il quarantaduenne albanese Albert Gjerkaj; i primi tre sono finiti in carcere, mentre il quarto è stato messo ai domiciliari nella sua abitazione di Settimo. Secondo gli atti riassunti nell'ordinanza emessa dal gip Anna Calabi, l'analisi delle chat tra gli indagati, passate al setaccio dagli investigatori dell'Arma, "ha permesso di ricostruire l'esistenza di un intenso giro di sostanza stupefacente", la cui disponibilità "era continua e veniva proposta dai fornitori Amaoui e Gjerjaj" a Carniti junior, "che operava in concorso" con il padre.

