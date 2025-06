Il giorno del Torino Pride Photogallery

Il Torino Pride di sabato 7 giugno è stato un vibrante inno alla diversità e all’inclusione, culminato in una colorata e determinata manifestazione dal titolo “Senza Esclusione di Corpi”. Organizzato con il patrocinio di istituzioni prestigiose come la Città di Torino e le università cittadine, ha visto migliaia di partecipanti uniti nel desiderio di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. Ecco la photogallery che cattura i momenti più significativi di questa giornata memorabile…

Sabato 7 giugno si è svolta la manifestazione con corteo dal titolo “Senza Esclusione di Corpi” organizzata dal Coordinamento Torino Pride LGBT con il patrocinio della Città di Torino, della Città Metropolitana, dell’Accademia Albertina delle Belle Arti, del Politecnico di Torino e dell’Università di Torino. «Alla violenza senza esclusione di colpi, opponiamo la nostra resistenza senza esclusione . Il giorno del Torino Pride Photogallery L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il giorno del Torino Pride / Photogallery

In questa notizia si parla di: Torino Pride Giorno Photogallery

Torino Pride con BigMama: un evento "Senza esclusione di corpi" tra musica e Mappa delle Emozioni - Preparati per il Torino Pride 2025, in programma il 7 giugno! Quest’anno, il tema "Senza esclusione di corpi" promette di trasformare l'evento in un'esperienza vibrante e inclusiva.

A Torino il giorno del Pride: "Siamo 150mila". Per la Questura, 80mila - Apre il corte un'enorme bandiera palestinese. Presenti gli assessori Foglietta e Rosatelli. Sotto lo slogan "Senza esclusione di corpi" ... Segnala rainews.it

Torino Pride 2025, la città si colora di orgoglio, corpi e parole libere - Torino si colora di orgoglio e inclusività con il Torino Pride 2025. Il corteo promosso dalla comunità LGBTQIA+, “Senza esclusione di corpi”, è un invito potente a celebrare ogni identità e a ... torino.repubblica.it scrive

Il centro di Torino diventa variopinto: sfila il pride con migliaia di persone per i diritti Lgbtqia+ - Luca Minici, coordinatore del Torino Pride: "Il Pride non è una carnevalata. È una piattaforma politica. Dietro i colori e la musica, c’è una comunità che resiste, che rivendica diritti, che chiede a ... Come scrive torinotoday.it