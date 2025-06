Il giallo nove è elencato

Dal cuore della Spagna arriva una notizia che farà tremare il mondo del calcio: essere l’attaccante del Villarreal è diventato sinonimo di successo e opportunità uniche. Marca, la massima autorità sportiva iberica, conferma che questa stagione ha portato risultati impressionanti, sia in campo che nelle casse del club. Un’occasione da non perdere per i talenti emergenti e per chi desidera scrivere il proprio nome nella storia. La gara è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo.

2025-06-08 21:59:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Essere l’attaccante di Villarreal È diventato sinonimo di successo nelle ultime campagne. Entrambi per il giocatore che copre quella demarcazione e per il Yellow Club, Chi ha visto come il prezzo è innescato in una sola stagione e elimina le entrate sensazionali sia sportive che economiche. E in questo caso è il giovane Ariete francese, Thrower Barry quello che può dare continuità a questa situazione. Negli ultimi giorni L’interesse di Everton per il giovane calciatore giallo è stato in crescendo Sebbene gli inglesi stiano sapendo che il Plana Club si riferisce a una clausola quasi 40 milioni per consentire al giocatore di andarsene. 🔗 Leggi su Justcalcio.com