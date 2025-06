Il giallo della neonata e della donna trovate morte a Villa Pamphili | cosa sappiamo

Un enigma avvolge Villa Pamphili, dove sabato 7 giugno sono stati trovati i corpi di una neonata e di una donna, a pochi passi dalla Fontana del Giglio. La scena è scioccante: la piccola giaceva vicino a una siepe, mentre la donna era avvolta in un sacco, in stato di decomposizione avanzata. Cosa si nasconde dietro questa tragica scoperta? Le indagini sono in pieno svolgimento per fare luce su questo drammatico giallo.

I corpi di una neonata e di una donna sono stati trovati nel pomeriggio di sabato 7 giugno a Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma. Il cadavere della piccola era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio. A un centinaio di metri è stato successivamente individuato il corpo senza vita della donna, avvolto in un sacco e in avanzato stato di decomposizione, a differenza di quello della piccola. Rilievi a Villa Pamphili dopo il ritrovamento dei cadaveri di una neonata e di una donna (Ansa). Al momento resta in piedi anche l'ipotesi di un unico assassino.

