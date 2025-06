Il giallo dei cadaveri nel parco C' era una donna in stato confusionale

Il mistero avvolge Villa Pamphili, dove una neonata è stata trovata senza vita. A poca distanza dal luogo del ritrovamento, testimoni descrivono una donna in stato confusionale, agitata e spaventata, che sembra nascondere un segreto. La scena si infittisce di interrogativi e tensione, mentre le forze dell’ordine si mobilitano per fare luce su questo inquietante enigma. Con l’arrivo delle autorità a metà pomeriggio, si apre un nuovo capitolo di questa intricata vicenda.

«Abbiamo visto una donna in stato confusionale, che aveva le mani nei capelli e scuoteva la testa. Noi stavamo camminando, era di carnagione chiara, sembrava molto spaventata e agitata». È una coppia a raccontare che la donna dopo che era stato ritrovato il cadavere aveva uno strano comportamento, a poca distanza da dove è stato trovato il corpicino della neonata dentro Villa Pamphili. Con l'arrivo delle forze dell'ordine a metà pomeriggio e con la voce che ha iniziato a circolare del ritrovamento del cadavere della piccola, molte persone hanno preferito allontanarsi, lasciare Villa Pamphili e tornare a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il giallo dei cadaveri nel parco. "C'era una donna in stato confusionale"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Stato Donna Confusionale Giallo

Agrigento, donna carbonizzata al distributore: videocamere svelano che “è stato suicidio” - Una tragedia scuote Favara, in provincia di Agrigento, dove una donna di 41 anni, madre di cinque figli, è stata trovata carbonizzata in un distributore di benzina.

Giallo di Villa Pamphili, testimoni: "Sbbiamo visto una donna in stato confusionale" - «Abbiamo visto una donna in stato confusionale, che aveva le mani nei capelli e scuoteva la testa. Noi stavamo camminando, era di carnagione ... Lo riporta iltempo.it

Giallo a Barchi, donna trovata morta in casa in una pozza di sangue: il marito in stato confusionale - Al piano di sopra il marito 80enne in stato confusionale: soccorso ... insieme con i carabinieri avrebbero trovato il corpo della donna immersa in una pozza di sangue. Della vicenda si occupano ... Da fanpage.it

Giallo a piazza Fiume, soccorsa una donna ferita alla testa e in stato confusionale - Non si esclude alcuna ipotesi per spiegare quello che può essere accaduto a una donna di 37 anni trovata in stato confusionale e sanguinante nel pomeriggio di mercoledì in via Aniene ... Da roma.corriere.it

Spiegato lo stato confusionale di Tiger Woods durante l'arresto, aveva assunto 5 farmaci