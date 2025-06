Il generale Vannacci a Foggia | due giorni di incontri politici nel capoluogo

Il generale Vannacci fa tappa a Foggia per due giorni intensi di incontri politici, annunciati dal vicepresidente della Lega Joseph Splendido. L'atteso arrivo, previsto il 25 e 26 giugno, segna un momento importante per il capoluogo, appena affacciatosi con entusiasmo al panorama politico. Un’occasione unica per ascoltare le istanze della città e rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini, contribuendo a plasmare il futuro di Foggia.

Il Generale Vannacci arriva a Foggia. Ad annunciarlo, il consigliere regionale e vice commissario regionale della Lega Joseph Splendido. L'europarlamentare sarĂ a Foggia il 25 e 26 giugno prossimi. Una visita che giungerĂ a poche settimane dalla nascita, nel capoluogo daunio, del primo 'Team. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il generale Vannacci a Foggia: due giorni di incontri politici nel capoluogo

In questa notizia si parla di: Generale Vannacci Foggia Due Giorni Incontri Politici Capoluogo

