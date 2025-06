Il futuro di St incontro pubblico in sala consiliare

Venerdì in sala consiliare ad Agrate si terrà un importante incontro pubblico che riunirà sindacati e istituzioni per affrontare il futuro di St, la multinazionale dei semiconduttori simbolo della città. Organizzato dal sindaco Sime Sironi, l'evento sarà un momento cruciale per discutere delle prospettive industriali e delle preoccupazioni sul mantenimento dei posti di lavoro. I metalmeccanici torneranno a ribadire: “No a piani con esuberi”. La discussione proseguirà con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e sostenibili.

Sindacati e istituzioni attorno a un tavolo per discutere del futuro di St. Incontro pubblico venerdì in sala consiliare ad Agrate, a organizzare il sindaco Sime Sironi, preoccupato per il destino della multinazionale dei semiconduttori che si identifica con la città stessa. I metalmeccanici torneranno a ribadire la propria posizione, "no a un piano industriale con esuberi - dice Enrico Vacca, segretario della Fim Cisl Brianza –, 5mila persone in meno fra tagli e uscite naturali in tre anni a livello di gruppo non raccontano certo una storia di sviluppo. È un'ulteriore contrazione dei livelli occupazionali ".

