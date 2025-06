Il futuro di Spalletti sulla panchina dell’Italia è in bilico | tutte le alternative possibili

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia pende da un filo, mentre il destino si deciderà martedì, giorno di svolta. Con Pioli e Ranieri in agguato come possibili sostituti, la Nazionale si trova a un crocevia cruciale. La tensione è alle stelle: quale sarà la prossima mossa? Scopriamo insieme tutte le alternative e gli scenari che potrebbero ridisegnare il volto del calcio italiano.

Martedì sarà il giorno della verità per l'Italia che conoscerà il suo futuro: il ruolo di Spalletti è in bilico, dietro di lui ci sono le alternative Pioli e Ranieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Futuro Spalletti Panchina Dell’italia Bilico Tutte Alternative Possibili

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

?La pesante sconfitta per 3-0 subita dall'Italia contro la Norvegia ha riacceso i riflettori sulla panchina azzurra. Luciano Spalletti è ora al centro delle critiche. Il futuro azzurro si chiama Ranieri? Partecipa alla discussione

Ricordo le offese al Napoli per non voler liberare Spalletti, futuro salvatore della Nazionale. "Non gli fate pagare la penale. De Laurentiis po*co" e mò? Favoletta finita? Partecipa alla discussione

Il futuro di Spalletti sulla panchina dell’Italia è in bilico: tutte le alternative possibili - Martedì sarà il giorno della verità per l'Italia che conoscerà il suo futuro: il ruolo di Spalletti è in bilico, dietro di lui ci sono le alternative ... Segnala fanpage.it

Spalletti in bilico, martedì l’incontro con Gravina: Pioli in pole - La posizione di Luciano Spalletti è sempre più in bilico dopo l’avvilente sconfitta subita per 3-0 contro la Norvegia. Il c.t. e il presidente federale Gravina si incontreranno martedì prossimo, dopo ... Secondo msn.com

Spalletti in bilico! L’Italia vaglia due nomi, incluso ex Inter – Sky - Luciano Spalletti potrebbe lasciare l'Italia prima del termine delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In caso di addio, due i nomi in pole per - Leggi su Inter-News ... inter-news.it scrive

Spalletti e Napoli, futuro in bilico: incontrare De Laurentiis.Spuntano le alternative