Il futuro demografico dell’Ue Come evitare il declino secondo l’Ecfr

Il futuro demografico dell’UE rappresenta una sfida cruciale per la sua sostenibilità e prosperità. Secondo l’ECFR, è fondamentale adottare politiche innovative e mirate per contrastare il declino e l’invecchiamento della popolazione, preservando così la sua forza economica e sociale. Solo attraverso strategie lungimiranti e coordinate l’Europa potrà affrontare con successo questa fase complessa e garantire un futuro stabile e prospero per tutti i cittadini.

Il nuovo policy brief dello European Council on Foreign Relations analizza le dinamiche demografiche del XXI secolo e propone un percorso strategico per l’Europa nel gestire le questioni poste dalla demografia. Anche se la crescita della popolazione globale alla fine si stabilizzerà, l’Europa dovrà affrontare una sfida enorme: il crescente declino e invecchiamento della sua popolazione. Quest’ultimo minaccia di erodere la sua forza economica e la sua posizione geopolitica. Respingendo l’efficacia di interventi “natalisti” costosi e tradizionali, il documento – “Markets, migrants, microchips: European power in a world of demographic change” a firma di Alberto Rizzi, policy fellow dell’ufficio di Roma dello think tank paneuropeo – offre una risposta pragmatica e articolata. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il futuro demografico dell’Ue. Come evitare il declino secondo l’Ecfr

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Declino Demografico Evitare Secondo

Il declino demografico italiano non è solo frutto di scelte culturali o difficoltà economiche. L’infertilità, legata a fattori biologici e sanitari, gioca un ruolo cruciale nel calo delle nascite - Il declino demografico italiano non deriva solo da scelte culturali ed economiche, ma è fortemente influenzato dall’infertilità legata a fattori biologici e sanitari.

Procede disumana l’edificazione della “Grande #Israele ”. Il popolo palestinese è eliminato dalla sua terra nell’indifferenza o sostegno della stragrande maggioranza delle classi dirigenti #Ue . Il declino dell’Occidente è morale prima che demografico e econo Partecipa alla discussione

Eppure abbiamo la volontà di farci ancora più del male da soli ed invece di aprire (in maniera intelligente) all’immigrazione regolare, pensiamo solo a combattere (ed anche nel modo peggiore possibile) quella irregolare. Così andiamo verso il declino econo Partecipa alla discussione

Declino demografico: l’impatto sul mercato del lavoro, Pil e welfare - Secondo McKinsey & Company, entro il 2100 alcune delle maggiori economie vedranno un crollo demografico tra il 20 ... di lavoro sostenibili, per evitare effetti negativi sulla salute e sul ... Riporta repubblica.it

Declino demografico, lo schema a due linee - Il declino demografico italiano non è ineluttabile ... saranno sufficienti per un rimbalzo deciso nei prossimi anni. La seconda linea di politiche guarda al presente e ai prossimi anni, e ... Lo riporta repubblica.it

Welfare e benessere riducono la forza della crisi demografica - Ciò che rende dinamica una popolazione non è tanto l’aumento o la diminuzione degli abitanti, ma lo sviluppo delle fasi della vita, il succedersi ... Si legge su msn.com

Il calo demografico - Superquark 29/07/2020