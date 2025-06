Il futuro dell’Ac Prato Manifestazione di interesse sul tavolo

Il futuro dell’AC Prato si fa più concreto e intrigante: la manifestazione di interesse, ormai imminente, potrebbe segnare il rilancio di una delle storiche squadre pratese. Il presidente Stefano Commini si mostra ottimista, valutando con entusiasmo la proposta della cordata di imprenditori pronti a investire in un progetto triennale per risalire in Lega Pro. Domani, tutto sarà ufficiale: il destino del Prato potrebbe cambiare radicalmente.

"Valuterò molto volentieri" dice il presidente del Prato Stefano Commini. Fa riferimento alla proposta della cordata di imprenditori pratesi che vogliono rilevare la società laniera con un progetto triennale di rilancio per risalire in Lega Pro. Domani sarà messa nero su bianco la manifestazione di interesse con tutti i dettagli necessari dopo che venerdì nello studio di un noto legale pratese si è svolto l'incontro tra i rappresenati della cordata dei cosiddetti "volenterosi" e di Commini (era altavolo un suo avvocato, come ha confermato il patron del Prato). In quella sede si è concretizzato il primo contatto ed è stato espressa in maniera inequivocabile la volontà di presentare una proposta economica per subentrare all'attuale proprietà.

