Il Forte riparte da Crudeli in panchina Obiettivi ridotti | Punteremo a salvarci

Uno sguardo al passato per cercare di mantenere un futuro se non proprio ai vertici, come è stato negli ultimi 3 lustri, almeno dignitoso e, soprattutto, sostenibile economicamente con quello che sarà il profondo ridimensionamento economico che la società dovrà subire. Il Forte dei Marmi saluta con stima immensa Mirko De Gerone (per lui sembra scontato l’approdo al Cgc Viareggio) e riabbraccia il figliol prodigo, la bandiera, Roberto Crudeli il fautore del primo storico scudetto fortemarmino, in veste di allenatore-giocatore, del 2014. Se il Milan - facendo una divagazione calcistica - ha puntato su Massimiliano Allegri, quindi anche il Forte, ma in questo caso nell’hockey, punta sull’usato sicuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net