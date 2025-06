Il Forlì conquista la seconda edizione della Fcr Esordienti Cup

Il Forlì emerge trionfante nella seconda edizione della FCR Esordienti Cup, un torneo dedicato ai talenti più promettenti della Romagna. Domenica, l’Antistadio 1 ha vibrato di entusiasmo, ospitando otto squadre di giovani calciatori 2012/2013, tutte pronte a dimostrare passione e talento. Un evento che ha celebrato il calcio giovanile in tutta la sua magia, promettendo un futuro brillante per questi piccoli campioni in erba.

