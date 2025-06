Il Festival internazionale delle Ombre riparte dalla ’Polvere’

Il Festival Internazionale delle Ombre torna a Poggibonsi, giunto alla sua 29ª edizione, con un programma ricco di emozioni e riflessioni profonde. Sotto la guida di Marcella Fragapane, il festival esplora temi delicate e universali, come nel debutto di martedì 10 al Teatro Politeama: ‘Polvere, dialogo tra uomo e donna’, una pièce che invita a guardare oltre le apparenze e a confrontarsi con le sfide di ogni società. Un appuntamento da non perdere per chi cerca il potere delle storie e delle ombre.

Al via a Poggibonsi il festival Internazionale delle Ombre, edizione numero 29, per la direzione artistica di Marcella Fragapane. Martedì 10 alle 21, al Teatro Politeama, va in scena ‘Polvere, dialogo tra uomo e donna’, di Saverio La Ruina. Al suo fianco, in questa produzione di Scena Verticale, ci sarà Cecilia Foti. Il testo affronta uno dei temi più forti della nostra società, spesso liquidato con superficialità e indifferenza, relegandolo a questioni familiari e dinamiche interne alla coppia: la violenza sulle donne, un fenomeno ormai endemico che ogni giorno fa aumentare il numero già altissimo delle vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Festival internazionale delle Ombre riparte dalla ’Polvere’

In questa notizia si parla di: Festival Internazionale Ombre Polvere

