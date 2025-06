Il Festival della fotografia italiana in Casentino

Il Casentino si prepara ad accogliere il suo evento più atteso: il Festival della Fotografia Italiana, un'occasione imperdibile per scoprire il talento di oltre cento autori attraverso quarantadue mostre distribuite in dodici suggestive sedi tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia. Dal 13 giugno al 21 settembre, un ricco calendario di incontri, workshop e letture portfolio trasformerà questa valle in un autentico crocevia di creatività e innovazione visiva. Un viaggio tra arte e storytelling che promette di sorprendere e ispirare!

(Adnkronos) – Quarantadue mostre, dodici sedi espositive diffuse nel cuore del Casentino, in provincia di Arezzo, oltre cento autori in dialogo e un fitto calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop dal 13 giugno al 21 settembre tra Bibbiena, Poppi, Pratovecchio Stia: dopo l'esordio dello scorso anno, il Festival della Fotografia Italiana torna in . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Casentino Festival Fotografia Italiana

Il Festival della Fotografia Italiana #Fiaf non è solo un’occasione per immergersi nella fotografia: è anche un invito a scoprire il Casentino Tra i borghi di Bibbiena, Poppi, Pratovecchio Stia, mostre allestite in palazzi storici, musei, piazze. Dal 13 giugno al 21 Partecipa alla discussione

Il Festival della fotografia italiana in Casentino - Quarantadue mostre, dodici sedi espositive, oltre cento autori in dialogo e un calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop dal 13 giugno al 21 settembre ... Secondo adnkronos.com

Torna il Festival della Fotografia italiana - BIBBIENA (AREZZO) - Quarantadue mostre, dodici sedi espositive diffuse nel cuore del Casentino (Arezzo), oltre cento autori in dialogo e un calendario di incontri, talk, letture portfolio e workshop: ... Da msn.com

Il festival della fotografia italiana torna in casentino con 42 mostre e oltre 100 autori - Il festival della fotografia italiana torna nel Casentino con 42 mostre in 12 sedi tra Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia, coinvolgendo oltre 100 autori e promuovendo incontri, workshop e premi per g ... Come scrive gaeta.it