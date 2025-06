Il dono degli studenti del Leone XIII Un musical di rinascita per i detenuti

Il dono degli studenti del Leone XIII si trasforma in un potente messaggio di rinascita e speranza: "The Greatest Showman" prende vita all’interno del carcere di Bollate, coinvolgendo un centinaio di giovani, professori e il regista Filippo Tampieri. Un gesto di solidarietà che ribadisce come la cultura possa essere un ponte verso il riscatto e la dignità. Per noi che ci proponiamo di formare uomini e donne per gli altri, questo gesto assume un significato speciale, simbolo di rinascita e umanità.

“The Greatest Showman“ va in scena all’interno del carcere di Bollate. Sul palco e dietro le quinte un centinaio di studenti del Leone XIII di Milano con i loro professori e il regista Filippo Tampieri: hanno voluto donare il tradizionale spettacolo di fine anno ai detenuti. "Per noi che ci proponiamo di formare uomini e donne per gli altri, questo gesto assume un significato speciale", sottolinea il direttore generale del Leone XIII, Vincenzo Sibillo, insieme al legale rappresentante, padre Vitangelo Denora. Anche i genitori si sono messi in gioco, per sostenere lo spettacolo e aiutarli ad allestire il musical nel modo più professionale possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dono degli studenti del Leone XIII. Un musical di rinascita per i detenuti

Leone Xiii Studenti Detenuti

