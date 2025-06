Il don | Nessuna umanità I legali preparano il ricorso

Don Massimo Biancalani si leva forte contro le ingiustizie, denunciando come un attacco politico mascherato da ordinanza. Con coraggio e determinazione, si prepara a difendere l’umanità calpestata, sottolineando che dietro ogni decisione ci sono vite reali, persone con sogni e diritti. In un clima di tensione, il suo impegno diventa un grido di speranza e resistenza per chi crede nella dignità di ogni individuo.

Indignato, ma anche combattivo. Pronto a difendere quella umanità che lui sente, oggi più che mai, calpestata. Don Massimo Biancalani chiama le cose con il loro nome. "Questa non è un'ordinanza ma un attacco politico. Siamo alla vigilia del voto, e questo è ciò che ci aspettavamo. Quello che non si considera è che in ballo c'è la vita delle persone, che non sono pacchi postali e non si possono spostare come oggetti. Persone che hanno una vita, legami affettivi, ma anche progetti di riscatto, conquistati con fatica. Come i lavori che molti degli ospiti del nostro centro hanno trovato nelle aziende vivaistiche della zona o nelle fabbriche di pronto moda.

