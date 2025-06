Il direttore dell’Fbi Patel senza filtri | Fauci Russiagate Epstein e un caveau segreto

Nel mondo delle cospirazioni e dei segreti di Stato, poche interviste riescono a scuotere il panorama come quella di Kash Patel con Joe Rogan. Tra rivelazioni shock su Epstein, Fauci, il traffico di fentanyl e un caveau nascosto nell’FBI, il direttore senza filtri mette in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere. Un racconto avvincente che potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di vedere le ombre dietro il potere.

In un’intervista esclusiva con Joe Rogan, il direttore dell’Fbi Kash Patel ha rilasciato una serie di dichiarazioni destinate a far discurere, toccando temi come il c aso Jeffrey Epstein, le responsabilità di Anthony Fauci nella pandemia di Covid-19, il traffico di fentanyl orchestrato – a suo dire – dalla Cina e una stanza segreta scoperta nel cuore dell’Fbi. L’incontro, registrato ad Austin e trasmesso nell’ultimo episodio del Joe Rogan Experience, ha visto Patel parlare senza filtri e promettere di fare chiarezza e trasparenza sui vari dossier. “Liberati 50 ostaggi in tutto il mondo”. Patel ha aperto l’intervista con un dato inedito e poco noto: durante il primo mandato di Trump, sotto la sua supervisione come responsabile del controterrorismo alla Casa Bianca e al Consiglio di Sicurezza Nazionale, gli Stati Uniti hanno liberato oltre 50 ostaggi e detenuti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com