In un’atmosfera carica di emozione e solidarietà, i Pinguini Tattici Nucleari hanno regalato a tutti un momento indimenticabile, dedicando una canzone speciale ad Alice. La magia della musica ha unito cuori e sogni, trasformando un semplice concerto in un gesto di affetto e ricordo. Questa sera, il cuore di Reggio Emilia si è riempito di calore e ricordi, celebrando la memoria di un’amica preziosa. Un ricordo che resterà vivo nelle note e nei nostri cuori.

Reggio Emilia, 8 giugno 2025 – “Alice è proprio in mezzo a noi! Non credevamo che fosse possibile realizzare questo nostro sogno di cantare insieme questa canzone. Siamo davvero felicissimi che i Pinguini Tattici Nucleari abbiano accettato di fare la dedica ad Alice per la canzone Ridere”. È con queste parole che gli scout Agesci Rivalta1 hanno accolto con gioia ed emozione la richiesta, poi esaudita ieri sera, per ricordare la loro amica Alice Vasirani. Tutto nacque durante la veglia di preghiera e il giorno del funerale della quattordicenne rivaltese prematuramente scomparsa lo scorso febbraio dopo una lotta di circa un anno contro una malattia incurabile; alla fine della celebrazione funebre, gli amici scout intonarono la canzone Ridere, "una melodia presente nel percorso scout della ragazza di Rivalta nei momenti comuni attorno al fuoco nei campi Agesci e colonna sonora di profonde amicizie”, spiegano gli amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cuore dei Pinguini Tattici Nucleari, una dedica speciale per Alice: “Stasera era qui in mezzo a noi”

