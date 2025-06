Il Credito Sportivo motore silenzioso della promozione di sport e cultura

Il Credito Sportivo si configura come il motore silenzioso che alimenta la crescita di sport e cultura nel nostro Paese. Non si tratta solo di finanza, ma di un autentico investimento nel benessere collettivo, nell’inclusione e nella formazione delle future generazioni. Formalizzare il valore dello sport nella Costituzione rappresenta un passo fondamentale verso il riconoscimento ufficiale del suo ruolo sociale, educativo e culturale, aprendo nuove prospettive di sviluppo e solidarietà .

Lo Sport è un diritto universale. Non è solo competizione ma benessere, inclusione, educazione, e in questo senso l’introduzione dello sport nella Costituzione è molto piĂą di un atto formale: è una dichiarazione di intenti per il futuro, è il riconoscimento che lo sport educa, cura, unisce. Formalizzarne il valore costituzionale significa riconoscerne ufficialmente la . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Credito Sportivo, motore silenzioso della promozione di sport e cultura

