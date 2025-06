Il Comune di Verona accoglie 28 nuove persone grazie a un progetto di reinserimento lavorativo | Risposta concreta alle tante richieste di supporto

Il Comune di Verona dà il benvenuto a 28 nuove persone grazie a un ambizioso progetto di reinserimento lavorativo, rispondendo concretamente alle numerose richieste di supporto. A partire da metà giugno 2025, questi nuovi talenti si uniranno agli uffici comunali, contribuendo a rafforzare i servizi e a promuovere un’amministrazione sempre più vicina ai cittadini. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e dinamico per la città.

A partire dalla metà di giugno 2025, 28 nuovi lavoratori e lavoratrici prenderanno servizio negli uffici e nei servizi dell'amministrazione comunale di Verona, affiancando il personale già in organico per un periodo di sei mesi.

