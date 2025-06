Il club Pescara Valpescara del Lions dona un cane guida a una 17enne di Avezzano

In un gesto di grande cuore e solidarietà, il Lions Club Pescara Valpescara, guidato da Simona Andreoli, ha donato a Greta, una 17enne ipovedente di Avezzano, un cane guida di nome Kimbo. Un momento emozionante che ha cambiato la vita della giovane, offrendole indipendenza e fiducia nel futuro. Il 7 giugno, al parco Florida di Pescara, Greta ha incontrato Kimbo per la prima volta, segnando l’inizio di una nuova avventura all’insegna di autonomia e speranza.

Un bel gesto di solidarietà da parte del club Pescara Valpescara del Lions Club International, guidato da Simona Andreoli, che ha donato a Greta, una 17enne ipovedente di Avezzano, un cane guida, Kimbo. La ragazza il 7 giugno è arrivata al parco Florida di Pescara per incontrare la prima volta il.

