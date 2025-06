Il clochard Tin Tin e i dimenticati

Tra le vie di Monza, tra i portici e le piazze, si nascondono storie invisibili come quella di Tin Tin, il clochard che ha incrociato e sorriso tanti passanti senza mai chiedere nulla in cambio. La sua scomparsa recente ha fatto emergere un sentimento di nostalgia e riflessione su chi, spesso, viene dimenticato sotto i lampioni della città . La memoria di Tin Tin ci invita a guardare con occhi diversi le vite che vivono ai margini.

Crippa Chi bazzicava Monza, specialmente quella meno scintillante, ma comunque nelle strade centrali e sotto i suoi portici (l’appena ridipinta di rosso piazza Cambiaghi), aveva incrociato spesso il suo sguardo. Il suo sorriso, anche. Negli scorsi giorni ha destato una certa emozione la notizia che era morto Tin Tin. Sconosciuto ai più il suo vero nome, si trattava di uno di quei clochard che da tempo si possono incontrare anche in questa città . Gentile e di animo mite, originario dello Sri Lanka, Tin Tin – come si faceva chiamare – era una vecchia conoscenza di quel piccolo esercito di volontari che si occupa di chi vive per strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il clochard. Tin Tin e i dimenticati

