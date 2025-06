Il Chieti femminile under 15 vince la finale del campionato regionale

Il talento e la determinazione delle giovani promesse del Chieti Femminile Under 15 hanno trionfato sul campo, regalando una vittoria storica al club. Guidate dall’allenatrice Giada Di Camillo, le ragazze hanno dimostrato che il duro lavoro e la passione pagano sempre. Sul campo neutro dello stadio "Piccone" di Celano, hanno battuto con grinta e cuore gli avversari, scrivendo un nuovo capitolo di successo per il settore giovanile del club.

