Il centrosinistra ritrova unità in piazza per Gaza | Siamo 300mila l’Italia che non tace

In un’Italia divisa, il centrosinistra unisce le sue voci in una grande manifestazione per Gaza, attirando oltre 300 mila persone a Roma. Tra bandiere palestinesi e simboli di pace, cittadini e leader politici mostrano solidarietà e determinazione. Una marcia che attraversa la capitale, dimostrando che quando si tratta di diritti umani, l’unità supera ogni divisione. È un segnale forte: la voce del popolo non tace.

Le bandiere della Palestina si mescolano a quelle della pace. E sventolano insieme ai vessilli delle tre forze politiche promotrici della manifestazione per Gaza. Il popolo del centrosinistra attraversa Roma da piazza Vittorio fino alla Basilica di San Giovanni. E i leader di Pd, M5S e Avs sul palco gioiscono: “siamo oltre 300 mila, è un successo”. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sfilano accanto dietro lo striscione che recita “stop al massacro di Gaza, basta complicità”. Nei loro interventi si susseguono gli attacchi all’esecutivo di Giorgia Meloni, insieme a quelli diretti al governo di Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il centrosinistra ritrova unità in piazza per Gaza: “Siamo 300mila, l’Italia che non tace”

