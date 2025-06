il castello è pericolante ex consigliere comunale scrive a sindaco e polizia

Il castello, simbolo secolare e patrimonio storico del nostro centro, rischia di crollare da un momento all’altro, mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e visitatori. Un ex consigliere comunale, Walter Moretti, ha deciso di intervenire presentando un esposto urgente al sindaco, all’ufficio tecnico e alla polizia locale, chiedendo interventi immediati per salvaguardare questa preziosa testimonianza del passato. È ora di agire prima che sia troppo tardi.

Un Castello pericolante situato nel centro del paese che rischia di crollare da un momento all’altro senza che nessuno provveda ad intervenire. Adesso un ex consigliere comunale, Walter Moretti, ha presentato un esposto al sindaco, all’ufficio tecnico e alla polizia locale per sollecitare un intervento. L’edificio ha una storia secolare e rappresenta il più importante monumento di interesse storico a del centro storico. Non a caso nei primi decenni del 1500 fu incaricato per la sua ristrutturazione nientemeno che il famoso architetto rinascimentale Antonio da Sangallo il Giovane, che realizzò in quegli anni il Pozzo di San Patrizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it