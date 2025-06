Il caso giudice di pace | La giunta ha tradito tutti gli impegni presi

Il caso del giudice di pace a San Miniato desta forte preoccupazione: la giunta ha tradito gli impegni presi, minacciando un pezzo importante del centro storico. Dopo la chiusura dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche il servizio giudiziario rischia di sparire, lasciando ancora più vuoto il cuore della città . La polemica infuria, e il Gruppo Misto con Manola Guazzini si prepara a fare sentire la propria voce, perché questa situazione non può essere ignorata.

Un altro pezzo di San Miniato a rischio. Un altro servizio che rischia di lasciare per sempre il centro storico dove fino a pochi anni fa c’era anche la sede distaccata dell’Agenzia delle Entrate. Ora è chiuso anche l’ufficio del giudice di pace – per mancanza di perosnale – che il Comune, con gli altri della zona, aveva preso impegni a mantenere in piedi, Infuria la polemica. E siamo solo all’inizio. E’ il Gruppo Misto, con Manola Guazzini, ad attaccare la giunta Giglioli. "Non c’era bisogno né di poteri soprannaturali né di essere astrologi per prevedere che l’ufficio del giudice di pace a San Miniato sarebbe stato chiuso – si legge in una nota –. 🔗 Leggi su Lanazione.it