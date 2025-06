Il caso Garlasco protagonista a Zona Bianca

Su Retequattro, “Zona Bianca” torna a fare luce su uno dei casi più discussi di cronaca nera: Garlasco. Giuseppe Brindisi analizza i nuovi sviluppi tre mesi dopo la riapertura delle indagini, con Andrea Sempio come principale indagato. Ma non è tutto: il programma esplora anche il delicato rapporto tra turismo e identità territoriale, dall’Etna in eruzione alle mutate città d’arte. Un viaggio tra mistero e realtà che non puoi perdere.

MILANO – Oggi, domenica 8 giugno, nel nuovo appuntamento con "Zona Bianca", in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi tornerà sul caso Garlasco: tre mesi dalla riapertura delle indagini sulla morte di Chiara Poggi, che vedono come nuovo unico indagato Andrea Sempio. Spazio, poi, al tema del turismo e dell'impatto che ha su identità e vivibilità dei territori. Dall'eruzione dell'Etna che ha visto turisti in fuga, alle trasformazioni di interi centri storici sempre più a misura di visitatori ma sempre meno vivibili per i residenti. Inoltre, una nuova pagina dell'analisi del fenomeno degli incel, gruppi di uomini che online esprimono odio verso le donne.

