il caso bibbiano retromarcia pd restituita la tessera all ex sindaco

Dopo anni di polemiche e inchieste, Andrea Carletti torna ufficialmente nel cuore del PD, riaccogliendo la sua tessera con un gesto di ripartenza e speranza. La sua storia, segnata da un lungo percorso di sfide personali e professionali, si arricchisce ora di una nuova pagina. Un esempio di resilienza e rinascita che dimostra come anche i momenti più difficili possano portare a un nuovo inizio.

Oltre 4 anni sotto i riflettori indagato nell'inchiesta "Angeli e demoni" sui presunti affidi illeciti di minori nella Val d'Enza reggiana come sindaco di Bibbiano. Poi l'assoluzione lo scorso 11 ottobre e otto mesi sotto traccia per ricostruirsi la serenità interiore e un percorso professionale e politico. Infine la riammissione formale, il 27 maggio, nella comunità del PD. La scorsa settimana Andrea Carletti ha ricevuto in dono la tessera dem durante il congresso del circolo comunale alla presenza del segretario provinciale Massimo Gazza e di quello locale Daniele Caminati. Carletti si era autosospeso il 19 luglio 2019, dopo il deflagrare dell'operazione coordinata dalla pm Valentina Salvi della Procura di Reggio Emilia, quando fu posto agli arresti domiciliari con le accuse di abuso d'ufficio e falso.