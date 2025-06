Il Carnevale più antico d' Italia conquista anche l' estate Oltre 5000 persone per l' edizione estiva a Foiano della Chiana

Il Carnevale più antico d’Italia si accende anche sotto il sole estivo, portando a Foiano della Chiana un'onda di allegria e tradizione. Con oltre 5000 partecipanti, l’edizione 2025 ha superato ogni aspettativa, celebrando secoli di storia e cultura in un’atmosfera vibrante. Il sindaco Franci esprime orgoglio per questa straordinaria prova di comunità e passione, dimostrando che il Carnevale non conosce stagioni. E così, la magia continua…

Arezzo, 8 giugno 2025 – Il Sindaco Franci: “Orgogliosi della nostra comunità e del lavoro instancabile di chi rende possibile tutto questo” È stato un vero trionfo l'edizione estiva 2025 del Carnevale di Foiano della Chiana, che ha portato nel centro storico del borgo oltre 6000 persone in due giorni, tra cui tantissimi giovani, famiglie e visitatori da tutta la Toscana e oltre. Un evento che ha ribadito l'affetto del pubblico per la manifestazione carnevalesca più antica d'Italia, capace di rinnovarsi senza mai perdere la propria identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Carnevale più antico d'Italia conquista anche l'estate. Oltre 5000 persone per l'edizione estiva a Foiano della Chiana

In questa notizia si parla di: Oltre Carnevale Persone Edizione

#EurekaFunziona | Lunedì prossimo 19/5, a #Firenze , presso il Centro Tecnico Federale #FIGC di #Coverciano , ritorna l'Evento Nazionale "Eureka! Funziona", giunto quest’anno alla 13^edizione, e realizzato con il supporto di @ConfindustriaFi . A partire Partecipa alla discussione

Il Carnevale più antico d'Italia conquista anche l'estate. Oltre 5000 persone per l'edizione estiva a Foiano della Chiana - Il Carnevale più antico d'Italia conquista anche l'estate. Oltre 5000 persone per l'edizione estiva a Foiano della Chiana ... Da lanazione.it

Oltre 10mila presenze per l’edizione 2025 del Carnevale Miletese - Si chiude con un grande successo di pubblico l’edizione 2025 del Carnevale Miletese che ha portato a Mileto oltre 10 mila persone tra pubblico e partecipanti attivi al corteo allegorico MILETO (VIBO ... Lo riporta quotidianodelsud.it

Carnevale edizione 2025 - Putignano - La 631ª edizione del Carnevale di Putignano ha raggiunto nuovi picchi di partecipazione con oltre 25.000 presenze durante la ... progetti inclusivi per persone con disabilità e ... Scrive informatissimo.net