Il Carlino e Vanity Fair Martedì insieme in edicola

Il carlino e Vanity Fair uniscono le forze per offrirvi un'edizione speciale in edicola martedì 10 giugno.

Prosegue il progetto di collaborazione con il settimanale Vanity Fair che troverete in abbinamento martedì 10 giugno con il nostro giornale. La cover story di questo numero è dedicata Jacob Elordi, protagonista della serie The Narrow Road to the Deep North, che, dopo il grande successo a Hollywood, ha realizzato un sogno: lavorare nella sua Australia. Il segreto del suo fascino? È un uomo che non ha paura di esplorare territori emotivi. Come racconta chi lo conosce bene. "Mia sorella Isabella è la prima vera artista che abbia incontrato nella mia vita. Sono stato influenzato dalla sua dedizione all’arte", racconta Elordi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carlino e Vanity Fair. Martedì insieme in edicola

