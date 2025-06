Il capo dell’Inghilterra Thomas Tuchel ammette che l’Andorra Display non era abbastanza buono

Il capo dell’Inghilterra, Thomas Tuchel, non ha nascosto il suo disappunto dopo la vittoria contro l’Andorra: un risultato che, sebbene utile, ha evidenziato alcune lacune nel rendimento dei suoi giocatori. La prestazione non ha soddisfatto le aspettative, mettendo in discussione l’atteggiamento della squadra nelle fasi cruciali. La sfida di questa sera ci ricorda che, per raggiungere grandi traguardi, i “Tre Leoni” devono migliorare ancora molto...

2025-06-07 20:39:00 Breaking news: Il capo dell’Inghilterra Thomas Tuchel si è scagliato contro i suoi giocatori dopo la triste vittoria per 1-0 contro Andorra, mettendo in discussione il loro atteggiamento nelle ultime fasi. L’Inghilterra ha regalato tre vittorie da tre nel gruppo di qualificazione della Coppa del Mondo K grazie al gol di Harry Kane a quattro minuti nel secondo tempo, ma è stato un display secondario dei tre leoni contro l’opposizione al 173 ° al mondo. Una vittoria per 1-0 per il #Threelions a Barcellona pic.twitter.comcaukybvzkn – Inghilterra (@england) 7 giugno 2025 Il portiere della casa Iker Alvarez ha realizzato diversi salvataggi di routine con solo un secondo mezzogiorno per negare Eberechi Eze che si distingue mentre la mancanza di invenzione dell’Inghilterra è stata messa a nudo allo stadio RCDE di Barcellona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

