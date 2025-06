Il cantante cancella il tour e preoccupa i fan per la sua salute

Il mondo della musica si ferma un attimo per l’imprevisto che ha coinvolto Rod Stewart, il celebre artista britannico. Dopo aver annunciato la cancellazione di alcune tappe negli Stati Uniti per motivi di salute, i suoi fan sono in apprensione, ma la sua partecipazione al prestigioso Glastonbury Festival rimane confermata. Questa notizia apre uno sguardo sulle sfide personali di un’icona che continua a conquistare i palchi mondiali, dimostrando che anche nei momenti difficili la passione non si spegne.

Rod Stewart, celebre artista britannico, ha recentemente comunicato una serie di aggiornamenti riguardanti il suo calendario di concerti. La notizia principale riguarda la cancellazione di alcuni appuntamenti negli Stati Uniti a causa di problemi di salute, mentre la sua partecipazione al prestigioso Glastonbury Festival del 29 giugno rimane confermata. Questo intervento fornisce un quadro dettagliato delle ultime novità sulla sua attività live e sulle condizioni dell'artista. annuncio ufficiale e cancellazioni dei concerti. Attraverso i propri canali social, Rod Stewart ha annunciato di aver dovuto rinunciare a sei date in programma negli Stati Uniti, motivando questa decisione con problemi di salute legati a un'influenza intensa.

