Il calcio italiano si prepara a vivere un'altra emozionante stagione con il calendario della Serie A 2025/2026 svelato al Teatro Regio di Parma. Con l’esordio previsto per il 24 agosto 2025 e la conclusione il 24 maggio 2026, i tifosi sono già in trepidante attesa di grandi sfide e sorprese. Le partite, tra turni infrasettimanali e soste nazionali, promettono un campionato ricco di suspense e passione. Le big come Juventus, Inter e Milan si preparano a scendere in campo...

Al Teatro Regio di Parma è stato svelato il calendario della Serie A 20252026. Si parte domenica 24 agosto 2025 e si chiude il 24 maggio 2026. Due saranno i turni infrasettimanali(29 ottobre, 6 gennaio), mentre quattro le soste per le Nazionali(7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo). I campioni d’Italia del Napoli esordiranno in trasferta contro il Sassuolo, mentre le big, Juventus, Inter e Milan, apriranno in casa rispettivamente contro Parma, Torino e Cremonese. Scopriamo nel dettaglio tutte le 38 giornate. IL CALENDARIO DELLA SERIE A 20252026: LE 38 GIORNATE 1 GIORNATA-24 agosto 2025 ATALANTA-PISA CAGLIARI-FIORENTINA COMO-LAZIO GENOA-LECCE INTER-TORINO JUVENTUS-PARMA MILAN-CREMONESE ROMA-BOLOGNA SASSUOLO-NAPOLI UDINESE-VERONA 2 GIORNATA-31 agosto 2025 BOLOGNA-COMO CREMONESE-SASSUOLO GENOA-JUVENTUS INTER-UDINESE LAZIO-VERONA LECCE-MILAN NAPOLI-CAGLIARI PARMA-ATALANTA PISA-ROMA TORINO-FIORENTINA 3 GIORNATA-14 Settembre 2025 ATALANTA-LECCE CAGLIARI-PARMA COMO-GENOA FIORENTINA-NAPOLI JUVENTUS-INTER MILAN-BOLOGNA PISA-UDINESE ROMA-TORINO SASSUOLO-LAZIO VERONA-CREMONESE 4 GIORNATA-21 Settembre 2025 BOLOGNA-GENOA CREMONESE-PARMA FIORENTINA-COMO INTER-SASSUOLO LAZIO-ROMA LECCE-CAGLIARI NAPOLI-PISA TORINO-ATALANTA UDINESE-MILAN VERONA-JUVENTUS 5 GIORNATA-28 Settembre 2025 CAGLIARI-INTER COMO-CREMONESE GENOA-LAZIO JUVENTUS-ATALANTA LECCE-BOLOGNA MILAN-NAPOLI PARMA-TORINO PISA-FIORENTINA ROMA-VERONA SASSUOLO-UDINESE 6 GIORNATA-5 Ottobre 2025 ATALANTA-COMO BOLOGNA-PISA FIORENTINA-ROMA INTER-CREMONESE JUVENTUS-MILAN LAZIO-TORINO NAPOLI-GENOA PARMA-LECCE UDINESE-CAGLIARI VERONA-SASSUOLO 7 GIORNATA-19 Ottobre 2025 ATALANTA-LAZIO COMO-BOLOGNA COMO-JUVENTUS CREMONESE-UDINESE GENOA-PARMA LECCE-SASSUOLO MILAN-FIORENTINA PISA-VERONA ROMA-INTER TORINO-NAPOLI 8 GIORNATA-26 Ottobre 2025 CREMONESE-ATALANTA FIORENTINA-BOLOGNA LAZIO-JUVENTUS MILAN-PISA NAPOLI-INTER PARMA-COMO SASSUOLO-ROMA TORINO-GENOA UDINESE-LECCE VERONA-CAGLIARI 9 GIORNATA-29 Ottobre 2025 ATALANTA-MILAN BOLOGNA-TORINO CAGLIARI-SASSUOLO COMO-VERONA GENOA-CREMONESE INTER-FIORENTINA JUVENTUS-UDINESE LECCE-NAPOLI PISA-LAZIO ROMA-PARMA 10 GIORNATA-2 Novembre 2025 CREMONESE-JUVENTUS FIORENTINA LECCE LAZIO-CAGLIARI MILAN-ROMA NAPOLI-COMO PARMA-BOLOGNA SASSUOLO-GENOA TORINO-PISA UDINESE-ATALANTA VERONA-INTER 11 GIORNATA-9 Novembre 2025 ATALANTA-SASSUOLO BOLOGNA-NAPOLI COMO-CAGLIARI GENOA-FIORENTINA INTER-LAZIO JUVENTUS-TORINO LECCE-VERONA PARMA-MILAN PISA-CREMONESE ROMA-UDINESE 12 GIORNATA-23 novembre 2025 CAGLIARI-GENOA CREMONESE-ROMA FIORENTINA-JUVENTUS INTER-MILAN LAZIO-LECCE NAPOLI-ATALANTA SASSUOLO-PISA TORINO-COMO UDINESE-BOLOGNA VERONA-PARMA 13 GIORNATA-30 Novembre 2025 ATALANTA-FIORENTINA BOLOGNA-CREMONESE COMO-SASSUOLO GENOA-VERONA JUVENTUS-CAGLIARI LECCE-TORINO MILAN-LAZIO PARMA-UDINESE PISA-INTER ROMA-NAPOLI 14 GIORNATA-7 Dicembre 2025 CAGLIARI-ROMA CREMONESE-LECCE INTER-COMO LAZIO-BOLOGNA NAPOLI-JUVENTUS PISA-PARMA SASSUOLO-FIORENTINA TORINO-MILAN UDINESE-GENOA VERONA-ATALANTA 15 GIORNATA-14 Dicembre 2025 ATALANTA-CAGLIARI BOLOGNA-JUVENTUS FIORENTINA-VERONA GENOA-INTER LECCE-PISA MILAN-SASSUOLO PARMA-LAZIO ROMA-COMO TORINO-CREMONESE UDINESE-NAPOLI 16 GIORNATA-21 Dicembre 2025 CAGLIARI-PISA COMO-MILAN FIORENTINA-UDINESE GENOA-ATALANTA INTER-LECCE JUVENTUS-ROMA LAZIO-CREMONESE NAPOLI-PARMA SASSUOLO-TORINO VERONA-BOLOGNA 17 GIORNATA-28 Dicembre 2025 ATALANTA-INTER BOLOGNA-SASSUOLO CREMONESE-NAPOLI LECCE-COMO MILAN-VERONA PARMA-FIORENTINA PISA-JUVENTUS ROMA-GENOA TORINO-CAGLIARI UDINESE-LAZIO 18 GIORNATA-3 Gennaio 2026 ATALANTA-ROMA CAGLIARI-MILAN COMO-UDINESE FIORENTINA-CREMONESE GENOA-PISA INTER-BOLOGNA JUVENTUS-LECCE LAZIO-NAPOLI SASSUOLO-PARMA VERONA-TORINO 19 GIORNATA-6 Gennaio 2026 BOLOGNA-ATALANTA CREMONESE-CAGLIARI LAZIO-FIORENTINA LECCE-ROMA MILAN-GENOA NAPOLI-VERONA PARMA-INTER PISA-COMO SASSUOLOJUVENTUS TORINO-UDINESE 20 GIORNATA-11 Gennaio 2026 ATALANTA-TORINO COMO-BOLOGNA FIORENTINA-MILAN GENOA-CAGLIARI INTER-NAPOLI JUVENTUS-CREMONESE LECCE-PARMA ROMA-SASSUOLO UDINESE-PISA VERONA-LAZIO 21 GIORNATA-18 Gennaio 2025 BOLOGNA-FIORENTINA CAGLIARI-JUVENTUS CREMONESE-VERONA LAZIO-COMO MILAN-LECCE NAPOLI-SASSUOLO PARMA-GENOA PISA-ATALANTA TORINO-ROMA UDINESE-INTER 22 GIORNATA-25 Gennaio 2026 ATALANTA-PARMA COMO-TORINO FIORENTINA-CAGLIARI GENOA-BOLOGNA INTER-PISA JUVENTUS-NAPOLI LECCE-LAZIO ROMA-MILAN SASSUOLOCREMONESE VERONA-UDINESE 23 GIORNATA-1 Febbraio 2025 BOLOGNA-MILAN CAGLIARI-VERONA COMO-ATALANTA CREMONESE-INTER LAZIO-GENOA NAPOLI-FIORENTINA PARMA-JUVENTUS PISA-SASSUOLO TORINO-LECCE UDINESE-ROMA 24 GIORNATA-8 Febbraio 2026 ATALANTA-CREMONESE BOLOGNA-PARMA FIORENTINA-TORINO GENOA-NAPOLI JUVENTUS-LAZIO LECCE-UDINESE MILAN-COMO ROMA-CAGLIARI SASSUOLO-INTER VERONA PISA 25 GIORNATA-15 Febbraio 2026 CAGLIARI-LECCE COMO-FIORENTINA CREMONESE-GENOA INTER-JUVENTUS LAZIO-ATALANTA NAPOLI-ROMA PARMA-VERONA PISA-MILAN TORINO-BOLOGNA UDINESE-SASSUOLO 26 GIORNATA-22 Febbraio 2026 ATALANTA-NAPOLI BOLOGNA-UDINESE CAGLIARI-LAZIO FIORENTINA-PISA GENOA-TORINO JUVENTUS-COMO LECCE-INTER MILAN-PARMA ROMA-CREMONESE SASSUOLO-VERONA 27 GIORNATA-1 Marzo 2026 COMO-LECCE CREMONESE-MILAN INTER-GENOA PARMA-CAGLIARI PISA-BOLOGNA ROMA-JUVENTUS sASSUOLO-ATALANTA TORINO-LAZIO UDINESE-FIORENTINA VERONA-NAPOLI 28 GIORNATA-8 Marzo 2026 ATALANTA-UDINESE BOLOGNA-VERONA CAGLIARI-COMO FIORENTINA-PARMA GENOA-ROMA JUVENTUS-PISA LAZIOSASSUOLO LECCE-CREMONESE MILAN-INTER NAPOLI-TORINO 29 GIORNATA-15 Marzo 2026 COMO-ROMA CREMONESE-FIORENTINA INTER-ATALANTA LAZIO-MILAN NAPOLI-LECCE PISA-CAGLIARI SASSUOLO-BOLOGNA TORINO-pARMA UDINESE-JUVENTUS VERONA-GENOA 30 GIORNATA-22 Marzo 2026 ATALANTA-VERONA BOLOGNA-LAZIO CAGLIARI-NAPOLI COMO-PISA FIORENTINA-INTER GENOA-UDINESE JUVENTUS-SASSUOLO MILAN-TORINO PARMA-CREMONESE ROMA-LECCE 31 GIORNATA-4 Aprile 2026 CREMONESE-BOLOGNA INTER-ROMA JUVENTUS-GENOA LAZIO-PARMA LECCE-ATALANTA NAPOLI-MILAN PISA-TORINO SASSUOLO-CAGLIARI UDINESE-COMO VERONA-FIORENTINA 32 GIORNATA-12 APRILE 2026 ATALANTA-JUVENTUS BOLOGNA-LECCE CAGLIARI-CREMONESE COMO-INTER FIORENTINA-LAZIO GENOA-SASSUOLO MILAN-UDINESE PARMA-NAPOLI ROMA-PISA TORINO-VERONA 33 GIORNATA-19 Aprile 2026 CREMONESE-TORINO INTER-CAGLIARI JUVENTUS-BOLOGNA LECCE-FIORENTINA NAPOLI-LAZIO PISA-GENOA ROMA-ATALANTA SASSUOLO-COMO UDINESE-PARMA VERONA-MILAN 3 4 GIORNATA-26 Aprile 2026 BOLOGNA-ROMA CAGLIARI-ATALANTA FIORENTINA-SASSUOLO GENOA-COMO LAZIO-UDINESE MILAN-JUVENTUS NAPOLI-CREMONESE PARMA-PISA TORINO-INTER VERONA-LECCE 35 GIORNATA-3 Maggio 2026 ATALANTA-GENOA ATALANTA-GENOA BOLOGNA-CAGLIARI COMO-NAPOLI CREMONESE-LAZIO INTER-PARMA JUVENTUS-VERONA PISA-LECCE ROMA-FIORENTINA SASSUOLOMILAN UDINESE-TORINO 36 GIORNATA-10 Maggio 2026 CAGLIARI-UDINESE CREMONESE-PISA FIORENTINA-GENOA LAZIO-INTER LECCE-JUVENTUS MILAN-ATALANTA NAPOLI-BOLOGNA PARMA-ROMA TORINO-SASSUOLO VERONA-COMO 37 GIORNATA-17 Maggio 2026 ATALANTA-BOLOGNA CAGLIARI-TORINO COMO-PARMA GENOA-MILAN INTER-VERONA JUVENTUS-FIORENTINA PISA-NAPOLI ROMA-LAZIO SASSUOLO-LECCE UDINESE-CREMONESE 38 GIORNATA-24 Maggio 2026 BOLOGNA-INTER CREMONESE-COMO FIORENTINA-ATALANTA LAZIO-PISA LECCE-GENOA MILAN-CAGLIARI NAPOLI-UDINESE PARMA-SASSUOLO TORINO-JUVENTUS VERONA-ROMA

